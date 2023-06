Dal basket ai colleghi "Tifiamo per Nicolò"

Un’altra giornata di composto dolore, un’altra giornata di speranza. Quella vissuta, ieri, da parenti e amici di Niccolò Bontempi, 31enne residente a Montemarciano, dopo il drammatico incidente di lunedì pomeriggio. Le condizioni sarebbero disperate, il ragazzo lotta tra la vita e la morte nella Clinica di Rianimazione dell’ospedale di Torrette. Il giovane, in sella al suo scooter Kymco People S, stava percorrendo via Flaminia all’altezza della Farmacia Palombina. Erano le 16, circa, quando si è verificato un tremendo schianto con una Mazda condotta da una 26enne anconetana. Niccolò procedeva da Falconara verso Ancona, la donna invece stava svoltando a sinistra da Ancona verso Falconara in un passo privato. L’impatto per il centauro si è rivelato devastante. Prima ha battuto violentemente sul parabrezza dell’auto, poi è franato al suolo privo di sensi. Di lì i soccorsi, prestati da alcuni passanti, e poi l’arrivo di medici e sanitari per il trattamento e la corsa in ambulanza fino al nosocomio regionale. "Non mollare come facevi in campo", si legge sui social in un messaggio di un ex compagno di squadra. Il basket tra le passioni più grandi di Niccolò, transitato a più riprese nella formazione di Montemarciano. Attualmente è capotreno presso le Ferrovie dello Stato, in precedenza aveva lavorato da barista e cameriere. C’è un mondo la fuori che tifa per lui, confidando in buone notizie dall’ospedale, seppure tutti consapevoli della gravità della situazione. La dinamica dell’incidente sarebbe stata ripresa delle telecamere di videosorveglianza recentemente installate lungo quel tratto e, quindi, potrebbero essere utili a chiarire cosa sia accaduto prima di quel tremendo impatto. Proseguono, in tal senso, le indagini delle autorità competenti, in seguito ai primi rilievi effettuati dagli agenti della Polizia locale.