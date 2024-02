"Dal romanzo all’opera", ecco l’Accademia d’arte lirica

Oggi alle 18, al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, nuovo appuntamento con la stagione concertistica dell’Accademia d’Arte Lirica. I solisti dell’istituzione osimana con la pianista Mirca Rosciani propongono “Dal Romanzo all’opera”, un programma affascinante tra musica e letteratura. Sono le musiche nate dalla suggestione del romanzo, che trasformano la lettura in rappresentazione. Libri nati nel Settecento, come La Storia del Cavalier des Grieux e di Manon Lescaut e I dolori del giovane Werther di Goethe – vengono messi in musica nell’Ottocento da Massenet (Manon e Werther )- e il Candido di Voltaire - diventato il Candide di Bernstein a metà del Novecento. Info: oggi dalle 16 fino a inizio spettacolo. Concerto in abbonamento, per i non abbonati posto unico numerato 10 euro.