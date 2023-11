Dal volontariato all’arte: ecco i bandi

Al via i nuovi bandi della Fondazione Carifac nei settori: volontariato, filantropia e beneficenza, arte, attività e beni culturali e infine sport e attività sportive. Per i tre bandi la finestra di presentazione delle richieste, già presente sul sito della Fondazione Carifac , scade il 31 dicembre. Nel volontariato, il bando sarà semestrale per progetti da realizzare dal primo gennaio al 30 giugno prossimi, con un plafond di spesa, per il primo semestre, di 40mila euro. Il contributo massimo erogato per progetto sarà di 5mila euro. Per l’arte invece il bando sarà trimestrale con un impegno di spesa, di 30mila euro. Il contributo minimo richiesto sarà di mille. Viceversa per importi inferiori è prevista la richiesta libera. Pe lo sport le richieste di contributi hanno un plafond complessivo di 25mila euro e un contributo massimo di 5mila a progetto. "La Fondazione Carifac- precisa il presidente Dennis Luigi Censi- intende così perseguire una più attenta assegnazione delle risorse erogative disponibili, consentendo al Cda di esaminare nello stesso momento tutte le richieste presentate nei vari settori, facendo un’unica valutazione dei progetti circa l’efficacia e le ricadute sul territorio".