Dall’ordinanza anti clochard fino a Umbertì

Eravamo rimasti a una bislacca ordinanza antibivacchi di cui, diciamolo, la città non aveva sentito il bisogno perché, diciamo anche questo, non siamo e non eravamo davanti a una invasione di clochard. Ora, quell’ordinanza, il sindaco Silvetti non l’ha rinnovata, ma ha fatto anche un passo in più. Quale? Si è detto più che disponibile a far partire la macchina burocratica per intolare una via a Umbertì, re dei clochard, pezzo di storia cittadina perché, diciamo pure questo, la memoria di una comunità non si lega soltanto ai suoi figli più illustri in alti campi come quello delle arti, dell’economia o della politica, ma può farsi anche popolare, come popolare era Umbertì. Ecco, la politica che si ferma, ragiona e si fa intelletualmente onesta, beh, è una buona politica.