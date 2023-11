Danni al palo, poi scappa. Rintracciato

Per la seconda volta in pochi mesi, la polizia locale di Numana, guidata dal comandante Roberto Benigni, è riuscita a rintracciare l’autore di un danneggiamento al patrimonio comunale grazie al sistema di videosorveglianza voluto dall’amministrazione comunale e concordato con la stazione locale dei carabinieri. L’altra notte, un’auto di colore scuro era finita contro uno dei lampioni dell’illuminazione sulla rotatoria bassa del Taunus, per poi sparire senza avvisare le forze dell’ordine. Gli ispettori capo Renzi e Tribuiani, grazie alle immagini delle telecamere posizionate proprio all’altezza della rotonda, sono riusciti ad accertare che la Fiat Punto di un osimano era uscita di strada e quindi salita sulla rotatoria colpendo il palo, tanto da farlo vacillare e inclinandolo, forse per una distrazione del conducente, visto che la curva non è stata neppure iniziata. Rintracciato, l’automobilista ha provveduto a fare denuncia ai fini del risarcimento assicurativo. "Ancora una volta si rivela l’importanza del sistema di videosorveglianza numanese, quasi ottanta telecamere – rivelano dal comando della polizia locale numanese –, grazie al quale i carabinieri sono riusciti anche a rintracciare gli autori del furto di una moto in pieno centro poco tempo fa e altri ancora". Il pattugliamento a controllo della riviera del Conero – meno popolata rispetto all’estate – resta attivo.