Deposizioni di corone e cortei: al via le iniziative del 25 aprile

Entrano nel vivo le manifestazioni per il 25 aprile organizzata dal Comune. Oggi, alle ore 14.30, momento strettamente istituzionale con la deposizione delle corone davanti ai cippi e alle testimonianze lapidee che ricordano gli eccidi di partigiani, resistenti e semplici civili in presenza di una rappresentanza studentesca della scuole medie superiori. Alle 17, poi, la deposizione di una corona d’alloro al Famedio presso il Cimitero monumentale. Iniziative di preludio alla cerimonia per la Festa della Liberazione di domani, con la messa al Monumento dei Caduti in Viale Cavallotti (ore 10.30) e a seguire il corteo con partenza dall’Arco Clementino che raggiungerà Piazza Indipendenza con l’onore ai Caduti e l’intervento del sindaco Lorenzo Fiordelmondo. Si tornerà nelle scuole martedì 29 aprile, con l’incontro su "La Liberazione di Jesi raccontata ai ragazzi", che vedrà come relatrice Daniela Meschini dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Infine, una interessante appendice con tre "conversazioni" alla galleria degli Stucchi di Palazzo Pianetti: la prima il 30 aprile, alle ore 18 con Mirko Sebastiani, autore del volume ’Adele Bei. Madre costituente’; la seconda il 10 maggio, sempre alle ore 18 con Matteo Petracci, autore del volume ’Partigiani d’oltremare. Dal Corno d’Africa alla Resistenza italiana’; la terza il 14 maggio, ore 18 con Roberto Lucioli e Simone Massaccesi, autori del volume ’Chiedilo alla libertà. Storia delle bande partigiane nelle Marche’.