Derby infuocato a Piobbico, passa la Falco Acqualagna

AUDAX PIOBBICO 2FALCO ACQUALAGNA 3

AUDAX PIOBBICO: Lucarelli, Arcangeletti, Aluigi G. (12’ st Hoxha C.), Rossi, Fiorucci U., Vandini (7’ st Ottaviani), Caselli (7’ st Hoxha L.), Pieretti, Giovanelli (12’ st Bernacchia), Valenti (35’ st Nicoletti), Talevi. All. Cipolla

FALCO ACQUALAGNA: Gori G., Renghi, Stefani, Rossi (40’ st Foresto), Smacchia, Ciampiconi, Lupini, Di Muccio (30’ st Bartoli), Gambelli, Gori C. (2’ st Romitelli), Alessandri (2’ st Ferraraccio). All. Cappelli

Arbitro: Serenellini di Ancona

Reti: 7’ pt e 15’ pt Gambelli, 38’ pt Talevi, 43’ pt Aluigi G., 3’ st Stefani

Note: espulso al 29’ pt Gambelli per reazione

PIOBBICOLa Falco passa a Piobbico in un derby infuocato conclusosi con una indegna rissa finale che ha coinvolto entrambe le squadre e le panchine in una sorta di combattimento corpo a corpo. E dire che la gara, specie nel primo tempo, aveva divertito il folto pubblico con gli ospiti a fare da lepre grazie alla doppietta di Gambelli. Ma alla mezz’ora l’attaccante ospite incappa in uno sciocco fallo di reazione sanzionato col rosso. In superiorità numerica i locali trovano il pari in 5 minuti prima con Talevi poi con Aluigi G. Nella ripresa, al primo affondo, Stefani gela i suoi ex tifosi con un tocco ravvicinato.