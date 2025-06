Il Quartetto Sineforma propone il suo "Viaggio in Italia" a Jesi

E’ un appassionante ‘Viaggio in Italia’ attraverso le melodie più belle e suggestive dei nostri compositori quello proposto dal Quartetto Sineforma oggi (ore 21) nella chiesa di San Nicolò a Jesi. A proporlo è la rassegna ‘Linfa’, promossa dalla Scuola Musicale ‘Pergolesi’. Il quartetto è formato da musicisti di livello come Alessandro Maldera (flauto), Michele Scipioni (clarinetto), Simone Grizi (violino) e Luca Bacelli (violoncello).

La serata in musica si propone come un appassionante omaggio all’Italia, che ha dato i natali a grandi compositori immortali ma anche come meta di continui viaggi da parte dei più grandi artisti che inesorabilmente subivano il fascino della nostra Terra perché ‘ciò che qui c’è di bello e di singolare, è il fatto che tutte le cose che si vedono destano sempre impressioni nuove e così efficaci che eccitano ognuno secondo le proprie inclinazioni’ (Mendelssohn).

Ed ecco in apertura la ‘Sinfonia’ da ‘Le Nozze di Figaro’ di Mozart; l’Ouverture in stile italiano di Schubert e ‘La gondola veneziana’ di Mendelssohn, dalle ‘Romanze senza parole’ op.30 n°6. Immancabile l’omaggio a Rossini e Liszt con ‘La Danza da Soirées musicales’. E ancora, l’Intermezzo da ‘Cavalleria Rusticana’ Mascagni, la splendida Sinfonia da ‘Nabucco’ di Verdi e la Sinfonia ‘Italiana’ di Mendelssohn. Le elaborazioni musicali sono di Michele Scipioni.