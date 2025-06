Brumotti in piazza con il suo spettacolo

Il biker e inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti oggi alle 18 porta la sua magia acrobatica a Senigallia in Piazza Garibaldi. Il cuore pulsante della città, Piazza Garibaldi, diventerà teatro di uno spettacolo straordinario che lascerà tutti a bocca aperta per le incredibili acrobazie del campione. Ma l’avventura continua anche il giorno seguente: il 15 Giugno Brumotti pedalerà attraverso i suggestivi angoli di Senigallia, regalando ai presenti un’esperienza irripetibile per scoprire insieme a lui i tesori nascosti e le prelibatezze gastronomiche del territorio, guidati da questa figura tanto affascinante quanto talentuosa.

Vittorio Brumotti apre la stagione dei grandi eventi sulla spiaggia di velluto: il prossimo week-end in centro storico ospiterà l’Adriatic Tattoo Festival, con artisti provenienti da tutto il mondo e l’ultimo week-end di giugno sarà invece all’insegna dei grandi concerti con l’Rds Summer Festival, due giorni di concerti e village che apriranno una settimana all’insegna della musica e dello spettacolo in piazza Garibaldi dove a salire sul palco saranno mostri sacri come Amii Steward e Skunk Anansie, ma ci saranno anche Noa e Incognito. E il 5 luglio l’appuntamento con il divertimento è affidato ad Enrico Brignano che farà tappa in città con il suo spettacolo.