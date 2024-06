Distacchi da un ponte. Ordinanza per i lavori

Parti in calcestruzzo si staccano dal ponte della SS16 alla Baraccola, il sindaco firma un’ordinanza che impone all’Anas di effettuare dei lavori e dei controlli di staticità. Si tratta dell’ordinanza n. 73 emessa alla fine della settimana scorsa dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco sul viadotto della statale che poi si collega alla Direttissima del Conero, la superstrada a quattro corsie parallela a via 1° Maggio e via Albertini. Qualche giorno fa un automobilista ha notato il distacco di un consistente quantitativo di materiale che è caduto nella via sottostante, via Roberto Bianchi, la strada che da via Filonzi arriva alla sede Inps per poi proseguire verso nord (Torrette) o circolarmente verso sud. Si tratta di un’opera stradale realizzate e di competenza dell’Anas che adesso ha 90 giorni, come imposto dall’ordinanza sindacale, per rimuovere tutte le parti pericolanti e soprattutto limitare ulteriori distacchi e controllare la staticità dell’opera.

Il sopralluogo tecnico dei vigili del fuoco, che ha confermato il distacco dei pezzi di calcestruzzo, è avvenuto il 5 giugno scorso. L’ordinanza si è resa necessaria in quanto l’intervento è stato considerato di urgenza trattandosi di un’opera viaria molto delicata. La tragedia del ponte Morandi a Genova ha reso tutte le amministrazioni molto più attente alle condizioni di ponti e viadotti quando di mezzo c’è l’incolumità e la sicurezza degli automobilisti. I lavori svolti dovranno poi essere anche certificati da un apparato tecnico.