Distretto sanitario, si cercano alternative

Choc in città per la chiusura dello storico distretto di via San Francesco, ritenuto nei giorni scorsi dagli organismi di controllo non idoneo ad ospitare servizi sanitari. La notizia era trapelata venerdì scorso in municipio durante l’osservatorio sulla sanità ma non è stata ufficializzata. L’Ast cerca delle soluzioni per trasferire servizi e personale da questo presidio sanitario. E intanto l’opposizione chiede chiarezza: "Un vero peccato – commenta il consigliere di Fratelli d’Italia Antonio Grassetti -. Non conosco i motivi delle irregolarità rilevate, ma mi chiedo da quanto tempo esistessero, con i preoccupanti interrogativi conseguenti. Va cercata subito altra sede idonea". Anche la consigliera Chiara Cercaci sottolinea: "Si tratta di un servizio fondamentale. Ho appreso dal Carlino della chiusura che mi è stata confermata anche in ambienti sanitari. Saranno penalizzati soprattutto gli anziani".