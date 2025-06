Dodici in casa nel quartiere dei dimenticati

In dodici in una casa. Non una villa. Un appartamento piccolo, stretto nel crogiuolo del Piano San Lazzaro. Un letto accanto all’altro, un armadio per tutti per riporre le proprie cose. Servizio igienico precario, un quadro che parla da sé. In un quartiere che non è la periferia di Bombay. E’ la nostra città, quella in cui viviamo e lavoriamo, la stessa che ogni giorno percorriamo in lungo e in largo. Parliamo di tutto. Spesso dei massimi sistemi e della grandeur. Poi improvvisamente ci imbattiamo in storie da non credere che escono dalle pieghe della cronaca dei controlli della polizia. E restiamo tutti di stucco. Davanti a quei dodici letti in pochi metri quadri.