Domani lo sbarco della Geo Barents

Dovrebbe arrivare domani, in mattinata, la nave della Geo Barents con a bordo 34 migranti salvati nel Mediterraneo. Ieri pomeriggio alle 15 la nave in questione si trovava in basso Adriatico al largo delle coste salentine. Si tratta del decimo attracco di una nave ong al porto di Ancona dall’11 gennaio 2023, data del primo attracco (portato a termine dalla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterraée), il quinto per la nave gestita da Medici Senza Frontiere nello scalo di Ancona, uno di quelli più lontani dalle operazioni di soccorso. Il numero abbastanza esiguo di naufraghi salvati in mare non dovrebbe rappresentare un problema sotto il profilo organizzativo per le autorità doriche, dalla prefettura, che coordina il servizio, all’amministrazione comunale che si dovrà occupare dei minori non accompagnati. Stando alle informazioni ricevute da parte del personale di Msf, a tal proposito i minori dovrebbero essere 6 e in generale tutti i migranti potrebbero essere ospitati nelle strutture di accoglienza delle Marche: i minori nei progetti Sai del Comune, gli adulti nei Cas gestiti dalle prefetture. La Ocean Viking, come da prassi, dovrebbe attraccare alla banchina 19 (ex silos) e da lì i naufraghi, dopo i primi controlli di sanità, saranno trasferiti in una struttura messa a disposizione dal Comune. Dall’inizio della campagna migratoria messa in atto dal Governo sono più di mille i naufraghi recuperati nel Mediterraneo e portati ad Ancona, per la precisione in diciotto mesi complessivi.