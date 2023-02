Donazioni di sangue, trend positivo

Avis Moie, trend positivo delle donazioni di sangue e dei nuovi donatori. In assemblea nei giorni scorsi sono state illustrate le attività svolte nello scorso anno che hanno visto in primis coinvolti gli istituti comprensivi del territorio per far conoscere ai giovani studenti il significato del dono e dell’Avis e delle iniziative rivolte ai giovani. "Con soddisfazione quest’anno ritornerà la tradizionale Festa dell’Avis Moie, dopo lo stop forzato della pandemia – afferma la presidente dell’Avis Moie Simonetta Scortichini –. Tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno tutti i soci saranno convocati per festeggiare il 74esimo della fondazione e partecipare alla cerimonia che prevede, anche la consegna delle benemerenze". Nel 2022 l’associazione è arrivata a quota 511 soci, di cui 488 donatori di sangue e 23 donatori di tempo. Sono 57 i nuovi soci iscritti durante l’anno, di cui numerosi giovani dai 18 ai 25.