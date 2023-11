Donna derubata nel parcheggio del supermercato

Una donna è stata derubata dopo avere fatto la spesa, sabato, nel piazzale dei supermercati di via Pizzardeto, a Loreto, proprio al confine con il territorio comunale di Porto Recanati. Il ladro, appostato dietro all’auto della donna, ha atteso che lei – una 50enne loretana – stesse per salire a bordo della macchina per colpire la parte posteriore del veicolo. Lo ha fatto per distrarla, tanto che la donna stava per cadere a terra dallo spavento improvviso. E non ha capito subito che cosa stava accadendo. Molto velocemente, e forse con l’aiuto di un complice, in sella a una bicicletta, l’uomo ha aperto con violenza lo sportello e rubato la borsa che la donna aveva appena appoggiato sul sedile del passeggero mentre saliva in auto, un gesto comune a molti. Il ladro è scappato poi dileguandosi nel buio delle 19.30 in direzione della statale Adriatica. Si tratterebbe di uno straniero, almeno secondo la descrizione resa dalla malcapitata ai carabinieri della stazione di Loreto. La zona è coperta dalle telecamere della sorveglianza degli esercizi commerciali, che potrebbero avere inquadrato la scena e anche l’autore del furto con destrezza. La donna, impaurita, ha sporto denuncia ai carabinieri della città mariana. "Raccomandiamo di fare massima attenzione in questi orari notturni in luoghi poco vigilati e di attivare la chiusura centralizzata degli sportelli una volta entrati nell’abitacolo – afferma la consigliera di opposizione di Prima Loreto, Belinda Raffaeli, a conoscenza del fatto –. La nostra amica ha ovviamente sporto denuncia e le forze dell’ordine eseguiranno le opportune indagini grazie anche ai testimoni e alle telecamere presenti".

sil. sa.