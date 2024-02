Droga a scuola, città al setaccio con i cani

Raffica di controlli antidroga del Commissariato jesino, trovata marijuana all’ingresso di un’aula di una scuola superiore cittadina. Martedì pomeriggio, le volanti, assieme alle unità cinofile antidroga della questura di Ancona e a due unità di polizia locale, coordinate dal vicequestore Paolo Arena, hanno passato al setaccio il territorio. Con i cani Hermes e Imperator, sono state monitorate e setacciate le aree più sensibili: piazzale San Savino, Orti Pace, via Setificio, via Granita, giardini pubblici di viale Cavallotti, porta Valle e quartiere San Giuseppe. Effettuate anche identificazioni a campione continuo a 107 persone con perquisizioni (tre con esito positivo) e controlli in 5 bar, alcuni più a rischio, frequentati da pregiudicati. In una scuola superiore, un prof ha trovato una bustina in plastica opaca sospetta fuori da un’aula. Allertati i poliziotti, hanno sequestrato la bustina che conteneva 0.80 grammi di marijuana smarrita da un assuntore, al momento ignoto.

In via Cascamificio invece i poliziotti hanno fermato un 53enne a bordo di un’auto, noto per i suoi precedenti. Aveva un involucro termosaldato con un grammo di cocaina. È stato segnalato per uso personale. In via San Giuseppe, gli agenti a piedi hanno fermato un 50enne che sembrava nervoso e con un tremore alle mani tanto da metterle subito nelle tasche della felpa. Nascondeva in mano una bustina con 1.04 grammi di metanfetamina. Anche lui è stato segnalato per uso personale. Lungo corso Matteotti, i poliziotti hanno beccato un 32enne marocchino che alcune settimane prima era stato già fermato dagli agenti e trovato con la droga.

Aveva a carico un divieto di ritorno già violato altre volte. Alla vista dei poliziotti, il 32enne, assieme a una straniera, entrava velocemente in un bar. Insospettiti, gli agenti hanno raggiunto i due. L’uomo ha precedenti per droga ed è destinatario di avviso orale e foglio di via con provvedimento del questore di divieto ritorno a Jesi per 3 anni, ancora in atto. La donna ha precedenti per reati contro il patrimonio e l’amministrazione della giustizia. Il 32enne è stato denunciato a piede libero per reiterata violazione del divieto di ritorno. Sul fronte locali pubblici, in tutti i 5 bar e locali controllati sono state trovate irregolarità sui dehors (in uno non era stata richiesta l’occupazione di suolo pubblico e un altro non era autorizzato) e sulla mancata esposizione degli orari di apertura e delle norme. I titolari sono stati sanzionati per 3.600 euro e 9 illeciti complessivi.

Sara Ferreri