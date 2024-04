Droga e Daspo irregolari. Fermato il "distributore" degli spinelli ai ragazzi

Droga per fumare spinelli e daspo urbani non rispettati, i carabinieri hanno denunciato cinque persone nel fine settimana appena trascorso.

Sono state trovate durante un controllo straordinario del territorio, attuato su disposizione del comando provinciale, che ha visto un dispiegamento imponente di uomini e mezzi che hanno circoscritto le zone nevralgiche della città, il centro abitato, la zona della stazione ferroviaria e tutto il litorale falconarese. Il servizio era finalizzato alla prevenzione e repressione dei fastidiosi reati predatori nonché al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e delle relative violazioni, per garantire sicurezza ai cittadini che, viste le calde giornate, hanno affollato le spiagge della città. Nel corso del servizio sono state controllati numerosi veicoli e persone. I militari della Tenenza hanno proceduto, nella centralissima piazza Mazzini, al controllo di un 35enne con precedenti specifici, residente a Roma. L’uomo, che non ha saputo giustificare la sua presenza in zona, alla vista dei militari ha cercato di nascondere un pacchetto in plastica nel pantalone. Il movimento non è sfuggito ai carabinieri che lo hanno sottoposto a perquisizione personale, con il successivo rinvenimento di nove spinelli confezionati artigianalmente composti da mistura di tabacco con sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso lordo complessivo di 9 grammi circa, sottoposti a sequestro amministrativo. Lungo il litorale due ragazze sono state trovate in possesso di uno spinello confezionato artigianalmente, composto sempre da mistura di tabacco e hashish. Le due giovani avevano anche di un pezzo di hashish in tasca di 2,5 grammi, usato verosimilmente per fare altri spinelli. Tutti e tre sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di droghe. Nel pomeriggio di sabato, in centro, i militari hanno sorpreso due uomini, di 28 anni e 29 anni, residenti a Falconara, a cui il questore aveva firmato il daspo urbano che vietava loro determinate aree urbane. Invece di stare alla larga dal centro i due erano all’esterno di un’attività commerciale a bere bevande alcoliche, incuranti della misura di prevenzione in corso di esecuzione. Non è la prima volta che entrambi violano il divieto che è punito, ai sensi della vigente normativa di settore, con l’arresto da sei mesi ad un anno.