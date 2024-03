Droga nascosta sul posto di lavoro. Arrestato un operaio di 42 anni

Aveva fatto del suo posto di lavoro una base insospettabile per nascondere droga e materiale che usava per confezionare le dosi. Un macchinario sottovuoto lo aveva celato nel soffitto del bagno, nella tasca di un giubbetto posto nell’armadietto dello spogliatoio che utilizzava c’era una busta di plastica con 11 involucri di droga. Altra sostanza stupefacente è stata trovata in un barattolo di vetro, insieme a del riso, 14 involucri confezionati con anche un bilancino di precisione, in un secchio pieno di granturco, vicino ad una rimessa per animali, appena fuori dalla fabbrica. La polizia è arrivata a tutto il quantitativo, più di due etti di cocaina (207,97 grammi), lunedì mattina, poco prima dell’ora di pranzo. Mentre andava al lavoro, a Villa Musone di Loreto, gli agenti hanno fermato un operaio di 42 anni, albanese, residente a Porto Recanati. Andava in fabbrica, una azienda specializzata in articoli di gomma e plastica. L’uomo ha cercato di disfarsi di un involucro che gli agenti però hanno recuperato trovando dentro 10,19 grammi di cocaina. A quel punto sono stati perquisiti sia il posto di lavoro che l’abitazione. In casa aveva parecchio denaro contante, quasi 3.500 euro, ritenuti i proventi di uno spaccio già concluso. Al lavoro c’era il resto della droga.

L’albanese avrebbe collaborato con la polizia per farla ritrovare. Per il 42enne è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio ed è stato portato in carcere. Oggi comparirà davanti alla gip Sonia Piermartini per la convalida. E’ difeso dall’avvocato Gabriele Galeazzi.

ma. ver.