Due luci rosse: il semaforo dell’isola pedonale è andato in confusione

Malfunzionamento del semaforo all’incrocio tra l’isola pedonale di via Bixio e via IV Novembre. È quanto segnalato da alcuni cittadini che, negli ultimi giorni, hanno documentato (con tanto di fotografie) una situazione singolare. Lunedì pomeriggio, ad esempio, l’impianto presentava due luci rosse accese contemporaneamente. All’indomani, martedì, identica angolatura per la foto e grosso modo lo stesso orario, l’impianto in questione non presentava neppure una delle due luci accese. Da due insieme a nessuna in 24 ore. Circostanza che, secondo la capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita, che si è fatta carico delle istanze di diversi falconaresi, "rischia di diventare un problema per i pedoni, ma anche per gli automobilisti".

Oltretutto, la zona presenta delle difficoltà che la consigliera di minoranza bolla come "croniche". Si pensi anche alla storia di circa due anni fa, quando ad aver registrato criticità erano stati i "pilomat". Ovvero i dissuasori mobili. Che, quando si erano rotti, erano stati rimpiazzati provvisoriamente da una transenna, utilizzata per chiudere la strada in orario di pedonalizzazione. C’era voluto un bel po’ di tempo, prima che quei dissuasori fossero sistemati. Stavolta, invece, sembrerebbe toccare alla "parte alta" dell’impianto. E allora Polita incalza: "È ora di intervenire per sistemare quegli strumenti utili a garantire la sicurezza delle persone. Inoltre – conclude il suo intervento – alcuni cittadini hanno chiesto un maggiore presidio e più controlli, sia sulle auto che transitano a quell’incrocio, sia anche per la sosta selvaggia di alcuni veicoli parcheggiati dove non potrebbero".