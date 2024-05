E’ morto a 59 anni. Maurizio Frattesi

Un uomo leale, onesto e solare. Un uomo buono, Maurizio Frattesi, sempre pronto ad aiutare gli altri. Nella vita privata e nel lavoro. Aveva un cuore grande e aperto al prossimo. Si è spento lunedì, a 59 anni, circondato fino all’ultimo dall’affetto dei suoi cari che non è mai mancato, anche in questi ultimi tempi molto complessi. I figli Emanuele e Federico, la sorella Francesca, la compagna Francesca con i figli Serena e Mirko. Consulente finanziario per Mediolanum, aveva molti clienti soprattutto nella sua città, Falconara. Quegli stessi clienti, molti dei quali divenuti amici, che ieri l’hanno voluto omaggiare nella camera ardente allestita presso la casa funeraria Pieroni. "Lo abbiamo amato tanto, è stato e sarà per sempre il nostro cuore", le poche parole intrise di dolore dei suoi famigliari. Da ragazzo aveva giocato per la Falconarese, dunque aveva intrapreso la carriera di allenatore guidando i Pulcini dell’Fc Falconara. Lo sport, il calcio, il Roccheggiani: le sue più grandi passioni. Oggi alle 15, alla chiesa di Sant’Antonio, si terrà l’ultimo saluto ad un uomo che, la comunità, ha già giurato di non voler dimenticare. La salma sarà tumulata nel locale cimitero cittadino.