Vigor Castelfidardo, è una maledizione

atletico centobuchi

2

vigor castelfidardo

0

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella (34’ st Lanzano), Veccia, De Cesaris, Stacchiotti, D’Intino (16’ st Zabro), Pietropaolo, Galli (24’ st Liberati), Napolano, Cialini (45’ st Picciola). Panchina: Tamburrini, Mejeshova, Sharif, Traini, Addarii. All. Fusco.

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Gambacorta (39’ st Storani), Brugiapaglia, Gioielli (30’ st Malaccari), Marconi, Santoni, Terrè (45’ st Calligari), Ballarini (21’ st Testa), Pincini, Mosca (8’ st Altobello), Rombini. Panchina: Carpera, Romagnoli, Magi, Fanesi. All. Manisera.

Arbitro: El Houssine di Pesaro

Reti: 30’ pt Galli, 28’ st De Cesaris

La finale playoff del girone (B) è ancora fatale per la Vigor Castelfidardo. Per il terzo anno consecutivo dopo le eliminazioni in precedenza da parte dei Portuali e dell’Urbania. Quest’anno finisce in Abruzzo il sogno playoff dei fidardensi sconfitti dall’Atletico Centobuchi, con quest’ultimo che vola così alla finalissima playoff di Promozione contro i Portuali. Inizia in attacco la Vigor che al 2’ reclama invano un rigore per un contatto in area su Rombini. Alla mezz’ora i padroni di casa trovano il vantaggio con Galli servito da un cross dalla sinistra che indisturbato infila Lombardi con un colpo di testa a incrociare. La risposta della Vigor dopo una manciata di minuti porta la firma di Rombini, ma la conclusione dal limite dell’area sorvola di poco la traversa. L’ultima azione della prima frazione è dei padroni di casa, ma Lombardi in tuffo respinge. Nel secondo tempo la Vigor prova a pervenire al pareggio. Pincini con un tiro dal limite sfiora l’incrocio. Poi, poco prima della mezz’ora, arriva il raddoppio dei locali con un altro colpo di testa, questa volta di De Cesaris che spegne le speranze di rimonta degli ospiti. Perché successivamente ai fidardensi viene annullato un gol per fuorigioco a Rombini prima di un colpo di testa di Marconi a fil di palo deviato da Camaioni in calcio d’angolo.