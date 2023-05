E’ tempo di "Cantamaggio": concerti, ballo e albero addobbato

Tre giornate di festa nel segno della tradizione del "Cantamaggio", antico canto rituale di questua, che da secoli celebra l’avvento della primavera, della nuova stagione agricola e che affonda le sue radici nei riti pagani di fertilità, augurio e benessere per la comunità.

La 41esima edizione della manifestazione, che affollerà Morro d’Alba, si svilupperà da oggi a domenica per poi concludersi, nella notte del 31 maggio, con il rituale Rogo in piazza dell’Albero del "Maggio".

"Dall’addobbo dell’albero ad opera dei bambini della scuola dell’infanzia venerdì – spiega il direttore artistico Gastone Pietrucci -, ai canti rituali di questua che dal mattino di domenica riecheggiano per le contrade, per concludersi con il ballo del saltarello, in piazza, per la piantumazione dell’albero".

In questa attesa tre giorni, si esibiranno domani alle 21.30, Frida Neri e Anissa Gouizi in Canti della Terra e dell’anima.

Per il concerto del mezzogiorno domenica daliranno sul palco i Diatronia Trio, con la partecipazione di Tiralacinghia trio.

Dopo il tradizionale pranzo comunitario (per le prenotazioni rivolgersi al 339 6582792) e l’esibizione dei gruppi in piazza, l’albero verrà "piantato" in piazza Tarsetti. Alle 19 di domenica, il concerto di chiusura del Cantamaggio, con i "Tiralacinghia trio".