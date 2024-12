"E’ un’attrazione turistica, non politica"

Ruota sì o ruota no? Manuel Rambelli cade dal pero – come si suol dire – quando gli chiediamo se rimarrà anche la prossima estate. La sua Sky Wheel segna ormai i Natali anconetani dal 2017.

A fermarla, è stata soltanto il Covid: "Né il Sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, né gli assessori mi hanno comunicato nulla in merito al prossimo anno. Non sapevo neppure dell’intervista uscita sul Carlino qualche giorno fa – racconta – La ruota è un’attrazione turista, non politica. È vero che noi siamo arrivati quando c’era l’altra giunta, ma questo non c’entra assolutamente nulla. Io ho un ottimo rapporto con gli attuali amministratori del capoluogo, niente da eccepire. Anzi, ci siamo confrontati più volte, presentando ognuno i propri progetti".

Mentre intervistiamo Rambelli, giovani e adulti si fanno fotografare davanti ad una gigantografia rossa e marrone che riporta la scritta "Ancona Wheel – Città di Ancona". C’è chi fa selfie e chi, invece, fa la fila in attesa di salire sugli oblò.

"L’intervista al Sindaco sul giornale? L’ho letta dopo – riflette il giostraio – Mi pare non abbia mai espresso opinioni sulla ruota panoramica. Ha detto che sì, probabilmente ci saranno dei cambiamenti, ma insomma, è finita lì. Magari verremo spostati, magari no, chissà. Se poi non vanno bene gli affari, o il Comune decide diversamente, allora vorrà dire che me ne andrò. Magari non sarò più io, magari verrà qualcun altro. Non so rispondere per il futuro". Ma una cosa è certa: "La ruota è un’attrazione fra le più belle in tutte le città importanti del mondo. Se decidessero di toglierla, beh, sarebbe una decisione che passerebbe alla storia, sarebbe la prima Amministrazione a farlo. Chi mai rinuncerebbe a un’attrazione così, per lo più gratis per le casse pubbliche?".

Lo scorso weekend, il botteghino della ruota panoramica ha fatto registrare "diecimila presenze. Ogni anno facciamo meglio. E noi siamo sempre più soddisfatti. Ancona è una città che mi piace e che risponde bene".

A gennaio, quando i camion di Rambelli ripartiranno e lasceranno Ancona, il giostraio, come ogni anno, mostrerà i dati al Comune: "Ma certo che sì, facciamo sempre vedere i numeri che facciamo. E poi, come ogni anno, sarà il Comune a prendere la sua decisione, io non ho alcun contratto. Se la ruota continua a tornare, è solo perché è l’attrazione numero uno. E commercianti e cittadini continuano a volerla. Sono stanco di rispondere ai pettegolezzi sui social", glissa.

Nicolò Moricci