Easter volley Si gioca. Più di 400 le partite

Presentata la 31a edizione di Easter Volley, il Torneo Internazionale di Pallavolo giovanile organizzato dalla società Bftm Volley Summer Camerano che si svolgerà dal 17 al 19 aprile. I Paesi rappresentati sono Italia, Stati Uniti, Kosovo, Croazia, Slovacchia, Ucraina, Lettonia, Polonia, Lituania, Bosnia Erzegovina, Romania. L’evento si svolgerà dal 17 al 19 aprile 2025 con tutte le squadre presenti, le premiazioni delle migliori atlete, degli arbitri e la consegna di alcuni premi speciali come quello "Lo Sport nel Cuore" ad ospiti di eccezione. Le oltre 400 partite si giocheranno in 27 impianti di 14 comuni del territorio. Le partite di qualificazione si giocano negli impianti dei Comuni di: Camerano, Osimo, Castelfidardo, Numana, Porto Recanati, Ancona, Loreto, Civitanova M., Offagna, Montelupone, Recanati, Polverigi, Sirolo e P.P. Picena. Le finali del torneo under 16 ed under 18 e la manifestazione conclusiva con la presenza di tutte le squadre partecipanti si svolgeranno al PalaPrometeo Estra di Ancona per un totale di circa 2.500-3.000 presenti; l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Easter Volley. Tutte le partite saranno dirette da arbitri del CR Marche Alla presentazione erano presenti il vice sindaco e assessore allo Sport Giovanni Zinni, l’assessore del Comune di Camerano, Barbara Mori, il Console onorario della Moldova, Roberto Galanti, l’ideatore e organizzatore del torneo, Claudio Principi, il presidente Coni Marche, Fabio Luna, Luca Pesce di Fipav CR Marche, Francesca Cesarini, vice presidente FIPAV CT Ancona, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, Gianni Marasca, collaboratori e sponsor. "Easter Volley memorial Flavio Brasili ha spiegato Principi - è un Torneo Internazionale di Pallavolo Femminile Giovanile organizzato dalla società Bftm Volley Summer Camerano che è giunto alla 31’ edizione (nata nel 1995)"