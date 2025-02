Eccellenza, Osimana a Montefano. Portuali e Fabriano-Cerreto per risalire

Una trasferta insidiosa quella odierna per l’Osimana a Montefano. I giallorossi sperano di ritrovare la vittoria al comunale dell’Immacolata contro un Montefano in crescendo che ha fatto la voce grossa al Giuliani contro i Portuali, con quattro gol e doppietta e un assist di Ferretti. Il Fabriano Cerreto invece, dopo due trasferte dove ha raccolto solo un punto, torna a giocare in casa. All’Aghetoni arriva la vice capolista, il K Sport Montecchio Gallo, ex squadra di mister Gastone Mariotti, attuale allenatore dei cartai che oggi non avranno Proietti Zolla, squalificato. I Portuali invece a Tolentino, per cercare di invertire la rotta con i dorici reduci da due pesanti sconfitte, con otto gol subiti e uno realizzato. Al Della Vittoria si presenteranno senza gli squalificati Ragni e Gioacchini.

Il programma, 21esima giornata. Oggi (ore 15): Atletico Mariner-Alma Juventus Fano, Fabriano Cerreto-K Sport Montecchio Gallo, Urbino-Chiesanuova, Matelica-Monturano, Montefano-Osimana, Montegranaro-Urbania, Sangiustese-Maceratese, Tolentino-Portuali Ancona.

Classifica: Maceratese 45; K-Sport Montecchio Gallo 44; Chiesanuova 39; Tolentino 35; Sangiustese 34; Urbania 33; Urbino 32; Osimana 31; Montegranaro 29; Montefano 25; Matelica 24; Fabriano Cerreto 20; Portuali Ancona 18; Monturano 17; Atletico Mariner 13; Alma Juventus Fano 3

Prossimo turno: Alma Juventus Fano-Urbino, Chiesanuova-Fabriano Cerreto, K-Sport Montecchio Gallo-Atletico Mariner, Maceratese-Tolentino, Montegranaro-Sangiustese, Monturano-Montefano, Portuali Ancona-Osimana (al Del Conero), Urbania-Matelica.