Ecco i "Paesaggi di architettura", viaggio nelle fotografie di Mariano. Loreto rende omaggio al professore

"Paesaggi di Architettura – Gli spazi religiosi e il viaggio nelle fotografie di Fabio Mariano". E’ il titolo della mostra che sarà inaugurata oggi (ore 17.30) al Museo Pontificio della Santa Casa Loreto. Una sede scelta per ricordare il consolidato rapporto tra l’architetto, scomparso lo scorso anno, e la città di Loreto, in modo particolare con riferimento al suo esaustivo studio sul campanile del santuario loretano, progettato da Luigi Vanvitelli. La mostra è organizzata dalla Sezione Architettura del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (DICEA) dell’Università Politecnica delle Marche ed è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto in collaborazione con la Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa, che mette a disposizione gli spazi espositivi. L’inaugurazione si svolgerà nella Sala ‘Pasquale Macchi’ del Palazzo Apostolico e rappresenta un’occasione per rendere omaggio al professor Mariano, stimato docente dell’UnivPM, titolare della cattedra di Restauro presso il Corso di Laurea in Ingegneria Edile Architettura, la cui opera fotografica esplora paesaggi sacri e architettonici con grande sensibilità e attenzione per il patrimonio storico.

Per l’inaugurazione è stato organizzato un convegno dedicato all’opera fotografica di Mariano, condotta parallelamente e in sinergia all’insegnamento, che testimonia attraverso il viaggio e la fotografia la sua profonda sensibilità artistica ed il suo impegno accademico di osservatore del reale e della conservazione del patrimonio. Le sue foto, raccolte in due volumi pubblicati da Andrea Livi Editore, catturano spazi sacri e paesaggi architettonici di straordinaria bellezza e significato, su scala internazionale e nelle Marche, la regione in cui a lungo visse, rivelando un viaggio visivo che intreccia arte, storia e spiritualità. Al convegno interverranno, tra gli altri, Fabio Dal Cin, delegato pontificio per la Santa Casa di Loreto, Viviana Caravaggi Viviani, presidente dell’Ordine Architetti della Provincia di Ancona, e vari docenti dell’UNIVPM, come Maddalena Ferretti, presidente del corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura, e Gianluigi Mondaini, responsabile Area Progetto DICEA.