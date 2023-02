"Ecco i tagli alla sanità operati dal Pd"

"L’eccitazione pre-elettorale è riuscita nel miracolo di far risvegliare la dormiente e distratta opposizione cittadina. In un sussulto scomposto, il Pd falconarese si è risvegliato in anticipo dal letargo e ha ricordato i tagli alla sanità territoriale. Peccato che gli esponenti abbiano la memoria corta, oppure selettiva, che li porta a ricordare solo quello che fa comodo". Inizia così la dura replica del gruppo di maggioranza Uniti per Falconara al Pd sulla questione sanità: "Non ricordano infatti che i tagli sono stati varati dalla Giunta Ceriscioli, guidata proprio dal Pd: già prima dell’emergenza Covid il centrosinistra regionale aveva cominciato a smantellare la radiografia degli ambulatori di via Rosselli". E nei dettagli: "A dicembre 2019 è stato dichiarato fuori uso il mammografo, che non è stato mai sostituito; a giugno 2020 è stato dichiarato fuori uso il macchinario telecomandato, vecchio di 15 anni e mai rinnovato; nell’estate 2020, con l’entrata in vigore di una nuova normativa europea, sono risultati inadeguati anche gli altri macchinari rimasti".

Dunque criticano i dem locali, ricordando che di sanità si era già discusso in un Consiglio comunale "e proprio il Pd non ha votato una mozione che dava mandato al sindaco di intraprendere un confronto con l’Asur affinché i servizi venissero ripristinati". L’accusa è di non aver voluto condurre una battaglia unitaria per la sanità di prossimità.