Ecco il "Conero in barca" fino al tramonto. Viaggio da Numana alla baia di Portonovo

Affascinante appuntamento sul mare domani, organizzato da Traversata delle Marche. Si tratta di ‘Conero in barca’, itinerario che prenderà il via al Porto di Numana (ore 18.30) e terminerà nella Baia di Portonovo (ore 22). Si potrà ammirare il tramonto, ma anche l’"alba della luna" (alle ore 21.30 davanti alle Due Sorelle), toccando Sirolo, la Cava, le spiagge delle Due Sorelle, Gabbiani, dei Forni e dei Sassi Bianchi e lo Scoglio della Vela. Le soste per fare il bagno sono previste alla spiaggia dei Gabbiani e a Portonovo (o in alternativa a Sirolo). Si tratta di un evento esclusivo, dedicato ai veri amanti del mare, che comprende l’aperitivo (costo: 55 euro a persona). Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere a Ivonne Raffaeli (3278576083) tramite WhatsApp.