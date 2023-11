Educazione alla legalità nelle scuole

Anche quest’anno gli agenti del Commissariato di Polizia di Senigallia hanno iniziato la campagna di informazione rivolta ai giovanissimi frequentatori delle scuole di ogni ordine e grado. Il progetto "Educhiamo insieme alla legalità" fa parte di un’iniziativa per proporre di realizzare una capillare opera di conoscenza e comprensione rivolta soprattutto ai giovani e alle loro famiglie, cercando di utilizzare un linguaggio immediato, per un uso consapevole del web, dei social media, per pericoli del gioco online ma anche per contrastare il bullismo, la violenza di genere, l’abuso di sostanze alcoliche e di stupefacenti. Negli ultimi due appuntamenti hanno incontrato 130 studenti dell’Istituto Comprensivo di Corinaldo di cui fanno parte anche le scuole secondarie di primo grado di Ostra Vetere e di Castelleone di Suasa. Questi due incontri sono i primi di una lunga serie, calendarizzati per ora sino al 30 gennaio 2024 con altri 6 istituti scolastici di Senigallia e Montemarciano. Gli studenti, come negli altri anni, mostrano sempre interesse agli argomenti proposti e con curiosità propongono domande che evidenziano la loro attenzione e sensibilità. Un’iniziativa che si ripete ogni anno da parte delle forze dell’ordine che, in passato, avevano incontrato non solo studenti, ma anche anziani per sensibilizzarli sul tema delle truffe.