Elezioni in Federtennis. Binaghi e Guzzo ai vertici

La sessantaduesima Assemblea Nazionale della Federazione Italiana Tennis e Padel ha visto le elezioni per il vertice della Federazione, con la conferma di Angelo Binaghi alla presidenza e l’elezione di Emiliano Guzzo, Presidente del Comitato Regionale Marche, come Consigliere Nazionale dove dunque ora troviamo rappresentata anche la nostra regione. L’Assemblea si è tenuta presso il Grand Hotel Salerno della città campana due giorni fa, con la partecipazione di 2.699 aventi diritto su 3.426 totali, pari al 78,78%. Gli aventi diritto hanno espresso 3.339 voti, l’81,04% del totale. Angelo Binaghi è stato rieletto Presidente della FITP per il quadriennio 2025-2028 con il 96,23% dei voti accreditati, ottenendo 3.188 voti (125 le schede bianche). Ma anche Emiliano Guzzo, dopo la sua nomina a Consigliere Nazionale, può esultare: "sono davvero onorato di essere stato eletto consigliere della Federazione Italiana Tennis e Padel. Questo incarico rappresenta un grande riconoscimento per il lavoro svolto finora dal Comitato Regionale Marche e da tutto il movimento tennistico della nostra regione, che è in costante crescita negli ultimi anni. Voglio ringraziare di cuore tutti i circoli, gli atleti e i tecnici marchigiani per la fiducia riposta in me e per il costante sostegno e l’impegno profuso in questi anni. È grazie al vostro contributo e alla nostra sinergia che siamo riusciti a raggiungere questo importante traguardo. La mia elezione è anche il frutto di un eccellente clima relazionale e operativo all’interno della nostra realtà territoriale". Il presidente marchigiano, eletto al vertice della nostra regione per la quarta volta nel febbraio 2021 nelle elezioni di Ancona, promette sul suo lavoro a livello nazionale: "continuerò a lavorare con dedizione per rappresentare al meglio le esigenze e le istanze del movimento tennistico marchigiano nell’ambito della FITP. Insieme possiamo raggiungere ancora grandi risultati per il nostro sport". Oltre alla rielezione di Binaghi e all’elezione di Guzzo, l’Assemblea ha anche eletto il nuovo Consiglio Federale: ci sono 3 consiglieri in rappresentanza degli atleti: Isidoro Alvisi (33,33%), Virginia Di Caterino (33,33%), Giovanni Milan (33,33%); 2 consiglieri in rappresentanza dei tecnici: Graziano Risi (53,38%), Roberta Righetto (42,86%); 9 consiglieri in rappresentanza degli affiliati: Roland Sandrin (11,71%), Pierangelo Frigerio (11,57%), Giuseppe Lappano (11,43%), Maria Maderna (11,26%), Chiara Appendino (10,98%), Emiliano Guzzo (10,98%), Sebastiano Monaco (10,82%), Giulia Soresina (10,56%), Raffaele Pagnozzi (10,47%). Infine, Mario Giorgio Ledda è stato confermato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti con il 94,84% dei voti. Andrea Pongetti