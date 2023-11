"Era parcheggiata sotto casa"

Furto nella notte in via Isonzo, rubata l’auto dell’imprenditore edile Paolo Laface. Il mezzo, un Range Rover modello Evoque (targa FG853LC) era parcheggiato sotto casa e ieri mattina l’amara sorpresa. "Sono rientrato intorno a mezzanotte e non ho fatto caso se l’auto in quel momento ci fosse – spiega Laface- io mi sono accorto del furto solo la mattina successiva. Ho sporto denuncia ai Carabinieri che mi hanno spiegato come questo tipo di automobili, con il cambio automatico, vengano rubate facilmente tramite un dispositivo che viene installato dai ladri sopra il cofano di nascosto". Questo è quello che potrebbe essere successo al Range Rover dell’imprenditore visto che non sono stati avvertiti rumori sospetti da far pensare a uno scasso. "Via Isonzo è abbastanza tranquilla e silenziosa la notte – prosegue Laface - credo proprio che abbiano agito indisturbati. Invito tutti a fare attenzione soprattutto per chi ha modelli di auto come la mia".