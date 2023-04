Eremo di San Silvestro tra sport e merende

Al via domani la prima di una serie di giornate finalizzate a invitare fabrianesi e non alla riscoperta della meravigliosa cornice dell’Eremo di San Silvestro, approfittando dell’arrivo della stagione primaverile. L’iniziativa, "Bentornata Primavera", è stata organizzata da alcune aziende locali con la partecipazione attiva della Cna di Fabriano e ha visto gli imprenditori coinvolti agire in sinergia "per offrire a tutti coloro che vorranno partecipare alle giornate in calendario la possibilità di godere appieno delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche della suggestiva location di San Silvestro senza rinunciare alla possibilità di praticare sport e far merenda in compagnia". l Birrificio Millecento e il locale Fuori Tempo di Fabriano hanno ideato questa iniziativa, realizzata poi in collaborazione con il bar San Silvestro, Harebike Sassoferrato e We Bike Frasassi, prevista per le giornate del 10, 16, 23 e 25 aprile e 1, 7 e 21 maggio, date nelle quali sarà inoltre possibile prenotare un tour in Mtb e-bike con accompagnatore e vi sarà inoltre la possibilità di noleggio bici.