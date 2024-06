Erosione, "Da Marco" resta chiuso. Lo stabilimento è senza spiaggia

Ormai è quasi certo che il balneare "Da Marco" non riaprirà quest’anno, neanche nella nuova location più a nord individuata tramite ordinanza sindacale perché anche lì, dicono, non c’è spazio dopo le forti mareggiate che si sono portate via quella porzione di spiaggia a San Michele a Sirolo.

Un fatto che ha prodotto pure altre conseguenze: "Abbiamo atteso il più possibile, sperando che la natura potesse ridarci ciò che ci ha tolto ma purtroppo dobbiamo dare la notizia che quest’anno, ad oggi, non apriamo il centro di Sirolo – dicono dal Conerostyle windsurf e surf school che da oltre dieci anni offre noleggio e corsi -. "Da Marco" non è solo lo stabilimento base del nostro centro ma è per noi una seconda casa, una seconda famiglia. Marco e tutta la famiglia sono "uno" di noi, una squadra con cui da sette anni condividiamo le calde giornate estive e la meraviglia di quel gioiello di spiaggia a sud della baia di San Michele ai piedi del Monte Conero. Ebbene, quest’anno "Da Marco", ad oggi, non c è. L’erosione delle violente mareggiate invernali ha devastato parte della spiaggia impedendo l’apertura del balneare e di conseguenza della nostra scuola. Speravamo, assieme a Marco, in interventi che potessero restituire la spiaggia ma prendiamo atto che ad oggi la spiaggia non c’è e siamo fiduciosi che, presto o tardi, questa situazione cambierà e che le nostre vele torneranno a sventolare anche nella spiaggia di Sirolo, nel nostro amato spicchio di spiaggia preferito. Diamo quindi appuntamento nella sede di Portonovo".