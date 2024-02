"Essere spettatore", l’incontro

Prosegue alle Sale Pergolesiane di Jesi il nuovo ciclo di ’Essere spettatore’ promosso dalla Fondazione Pergolesi Spontini per imparare a leggere lo spettacolo dal vivo nel contemporaneo. Domani alle 18 (ingresso libero), Pierfrancesco Giannangeli, docente, giornalista e consulente per la formazione del pubblico, dialoga con Paolo Petroni, giornalista e instancabile spettatore professionista, presidente dell’Istituto di studi pirandelliani, già critico teatrale.

Il saggio offre un panorama critico analitico sulla drammaturgia italiana scritta e rappresentata dal ’90 al 2001, per documentare cosa è stato e quindi cosa è cambiato in questo passaggio di secolo. Dieci anni di teatro, vissuti giorno per giorno, con l’intensità che solo la passione può dare. C’è anno per anno una cronaca degli appuntamenti principali con la scena drammaturgica italiana, un’attenta analisi critica e schietta.