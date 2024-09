Eventi, caccia alle case in affitto anche in inverno

Non più solo ‘affitti estivi’, ma ‘casa vacanze’, la spiaggia di velluto diventa appetibile anche in inverno. Non si erano mai viste fino ad ora proposte di case in affitto in città per il periodo delle festività natalizie: da sempre dopo il primo week-end di settembre, la spiaggia di velluto assume il suo aspetto invernale, ma quest’anno ci sono abitazioni offerte in affitto temporaneo per trascorrere le vacanze di Natale. Non è ancora noto il cartellone degli eventi, ma quello che è certo è che il Capodanno in piazza sarà affidato a un’emittente radiofonica: concerti e grandi ospiti in piazza Garibaldi, ma non c’è solo la festa di Capodanno, l’Amministrazione lavora da tempo ad un cartellone ricco di iniziative per far vivere il centro storico anche fuori stagione. Non solo affitti estivi, ma anche strutture recettive pronte ad aprire in caso di richieste che potrebbero iniziare ad arrivare già dalle prossime settimane. Ad aumentare il flusso di persone in città anche fuori stagione, le residenze estive costruite negli ultimi anni in diverse zone della città, che per i proprietari sono diventati meta di vacanze anche fuori stagione, facendogli scoprire il fascino del mare d’inverno. Ad incentivare l’offerta, anche il lavoro degli Amministratori che stanno lavorando sul calendario degli eventi natalizi, mentre quello autunnale è già pronto.

Tanti eventi per ogni stagione a Senigallia, dove si parte già da questo week-end con Bici Expo Senigallia, protagonista oggi e domani in piazza Garibaldi. E domani torna anche l’Antiquariato alla Vecchia Filanda, mentre dal 4 al 6 ottobre torna FishMarket, cibo show, street food, ospiti stellati, aperitivi con i borghi dell’entroterra e laboratori per i più piccoli.

Non solo pesce, ma anche pane con Pane Nostrum, il festival che vede protagonisti i maestri panificatori tornerà in città dall’11 al 13 ottobre. Protagonista anche la musica con la finale nazionale del Cantagiro che sarà tutta "Made in Marche" e si svolgerà dal 29 settembre al 5 ottobre alla Rotonda a Mare con una madrina di eccezione Fiordaliso per la tappa finale. Importante anche il calendario degli spettacoli proposti al teatro La Fenice dove ad aprire la stagione dei concerti sarà Malika Ayane il 29 novembre. Presenze turistiche che sono destinate a crescere, anche a seguito della pubblicità ottenuta dai programmi registrati in città come ‘Quattro Ristoranti’ e la fiction ‘Alex Bravo, poliziotto a modo suo’, a gennaio partiranno le riprese della seconda serie che sarà registrata sempre sulla spiaggia di velluto.