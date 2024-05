Eventi e sicurezza: la macchina dei controlli

Svolgimento dei grandi eventi in sicurezza, partita la macchina operativa. Riflettori accesi su chi somministra alcolici a minori, ma anche nei confronti di chi consuma alcool lontano dai locali. Quella che si appresta a cominciare sarà una stagione all’insegna dei concerti che si svolgeranno in piazza Garibaldi aperti a 5mila persone. Niente vetro in piazza e controllo all’ingresso nei varchi di accesso che saranno organizzati in due dei quattro accessi presenti in piazza Garibaldi. Gli altri due saranno riservati al personale e ai vip, a fare da backstage sarà ancora una volta l’Auditorium San Rocco. Il banco di prova per Senigallia sarà i primi di giugno, quando piazza Garibaldi non avrà accessi contingentati, ma ospiterà alcune serate legate al 30° raduno delle Harley Davidson: un evento che sarà itinerante e che coinvolgerà più piazze prevedendo spostamenti delle persone in modo da evitare affollamenti. Durante i concerti, uno su tutti quello dei Simple Minds in programma il 1 luglio, sempre in piazza Garibaldi, potrebbe essere attivato il provvedimento che prevede il divieto della vendita di bevande in vetro da parte dei locali in prossimità dell’evento. A dare man forte durante i controlli, oltre al personale delle forze dell’ordine, saranno gli occhi elettronici presenti nelle aree dove si svolgeranno gli eventi. Non solo alcool, ma anche controlli per arginare il fenomeno della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti: a finire nel mirino sono i luoghi abituali della Movida che nei week-end estivi si sposta dal centro storico al lungomare.

La spiaggia è infatti pronta ad animarsi già da questo week-end, primo giorno utile per utilizzare una delle 19 deroghe che consentono di tenere aperti gli stabilimenti fino alle 3 di notte. Ci si prepara ad un’estate all’insegna del divertimento, perché oltre a quelli messi in cartellone dall’Amministrazione comunale ci saranno anche numerosi eventi organizzati dagli operatori balneari che come ogni estate sono pronti a trasformare lo stabilimento in una discoteca a cielo aperto. Si ragiona sulla viabilità che potrebbe essere interrotta al traffico veicolare in alcune aree del centro storico, in modo da garantire un percorso più sicuro per pedoni e ciclisti. L’estate sul velluto è pronta a partire già da questo week-end, sia sul lungomare che in centro storico dove proseguono gli eventi del cartellone primaverile.