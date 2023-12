Ex scuola Cialdini: al via i lavori

Al via i lavori per la nuova sede della farmacia e studi medici nell’ex scuola Cialdini in località Crocette di Castelfidardo, un immobile dismesso da oltre un decennio che torna alla fruizione pubblica grazie all’intervento di riqualificazione rientrato nel bando ministeriale "Rigenerazione urbana 2021-2023". E’ partita in questi giorni la ristrutturazione dell’ex primaria di via Murri, per la quale il Comune ha ottenuto un finanziamento di 715mila euro. I lavori, assegnati alla ditta Ricostredil di Corridonia, prevedono il recupero attraverso il frazionamento dell’edificio. I lavori dovrebbero essere ultimati entro 540 giorni, cioè a febbraio 2025.