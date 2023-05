Fabriano, fermato in treno con 2 chili di hashish il corriere della droga

Fabriano (Ancona), 20 maggio 2023 – Fermato a Fabriano il corriere della droga che viaggiava in treno. Si è interrotto proprio nella stazione della città della carta il viaggio del cittadino extracomunitario diretto a Roma a bordo di un treno regionale partito da Ancona. L’uomo è stato controllato da una pattuglia della Polfer di Fabriano in servizio a bordo del convoglio perché insospettita dal suo atteggiamento. Il controllo degli agenti della Polfer è stato allargato anche al bagaglio del passeggero e così nello zaino sono stati trovati tre involucri in cellophane contenenti oltre due chili di hashish. Lo straniero, in possesso di regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato poi portato alla casa circondariale di Montacuto a disposizione dell’autorità giudiziaria. I controlli continueranno incessanti in chiave preventiva di ogni tipo di reato.