Fabriano, al Movieland anteprima di ‘Stolen Moments’

Un ‘piccolo film’ sul jazz e il sud scritto e diretto da Stefano Landini, che trascina il pubblico in una storia di speranza e rinascita sociale. Stiamo parlando di ‘Stolen Moments’, che sarà proiettato in anteprima regionale al Movieland Fabriano questa sera (ore 20.45) e domani (ore 19.50). Presentato in anteprima mondiale lo scorso marzo al ‘BiF&st 2024’, ‘Stolen Moments’ è distribuita da Red Couch Pictures ed ha tra i suoi ‘narratori’ un regista ben noto al grande pubblico da decenni, Pupi Avati. ‘L’obiettivo del film - ha scritto Stefano Landini nelle sue note di regia - è quello, sottile, di giocare con i generi e con lo spettatore più smaliziato, per far sì che si esca dalla sala o dalla visione chiedendosi: ma quello che ho visto è accaduto veramente? Una domanda ormai perfettamente legittima di questi tempi’.