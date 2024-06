Fabriano, ancora giovani con la droga: in 4 nei guai

Fabriano (Ancona), 18 giugno 2024 – Ancora giovani trovati con la droga: in quattro nei guai. Sono stati intensificati i controlli dei carabinieri della compagnia di Fabriano e delle stazioni di competenza in occasione dello svolgimento del Palio. Controlli con militari in divisa e borghese che dureranno fino a martedì prossimo compreso. Attenzionati, in modo particolare, i luoghi di maggiore aggregazione giovanile. Ecco i risultati: i carabinieri hanno individuato due nordafricani 20enni domiciliati a Fabriano che, a piedi, hanno incontrato un altro 20enne, sempre domiciliato in città, al quale hanno ceduto una bustina contenente un grammo di hashish. I primi due sono stati denunciati dai carabinieri per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato segnalato alla prefettura di Ancona come assuntore di sostanze stupefacenti. Intorno alle 2 del mattino di domenica scorsa, una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha fermato e controllato, in centro storico, un’auto alla cui guida vi era un 30enne. L’etilometro ha dato esito negativo. Considerando il nervosismo, i militari hanno invitato il 30enne a fare le analisi del sangue al pronto soccorso dell'ospedale Profili. I risultati hanno evidenziato la positività alla cocaina. Il 30enne è stato denunciato per guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, tre i mesi di fermo amministrativo cui è stata sottoposta la sua auto.