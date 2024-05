Fabriano, beccato alla guida senza patente e con la cocaina: 30enne nei guai

Fabriano (Ancona), 6 maggio 2024 – Ancora ubriachi al volante e persone beccate alla guida senza patente e con la droga. E’ il frutto dei controlli dei carabinieri della compagnia di Fabriano durante lo scorso fine settimana in città e nei Comuni di competenza. Sono stati impegnati militari in divisa e borghese, a bordo di pattuglie che hanno istituito posti di controllo lungo molte strade ad alta percorrenza e non solo. Controllati anche i luoghi di maggiore aggregazione giovanile. Sabato notte intorno alle 3:30 in una strada tra Sassoferrato ed Arcevia, il nucleo Radiomobile ha notato il senso di marcia incerto, procedeva a zig zag, di un’automobile. Sono riusciti a fermarla. Un uomo 35enne di Sassoferrato è stato invitato a sottoporsi all’etilometro, si è rifiutato. In questo caso, la normativa prevede che lo stesso venga denunciato per guida in stato di ebbrezza. In più gli è stata ritirata la patente. E l’automobile è stata affidata a persona di fiducia. A Fabriano invece un 30enne con precedenti, è stato controllato, sabato sera, dopo essere stato fermato mentre era alla guida di un’automobile. È emerso che la sua patente era sospesa a tempo indeterminato. I militari lo hanno sottoposto a una perquisizione personale e veicolare. Nascosti all’interno del vano del bracciolo tra i due sedili anteriori dell’automobile sono stati trovati 3 involucri con dentro cocaina, complessivamente due grammi. La droga è stata sequestrata e il veicolo sottoposto a 3 mesi di fermo amministrativo. Il 30enne dovrà pagare una multa il cui importo sarà deciso dalla Prefettura: da un minimo di 2mila a massimo 8mila euro. E’ stato segnalato come assuntore di stupefacenti.