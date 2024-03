Fabriano, brutale aggressione fuori dal locale: nei guai 6 giovani

Fabriano (Ancona), 26 marzo 2024 -Una brutale aggressione selvaggia al termine della serata in un locale notturno cittadino: sei denunciati. E’ accaduto nei giorni scorsi: un gruppo di amici, come di solito, si è ritrovato in un ristorante cittadino per cena e poi per passare la serata in un locale fabrianese che propone musica, ballo e spettacolo. Durante la serata (erano già le prime ore del giorno successivo), un giovane 30enne fabrianese è uscito dal locale per avvicinarsi alla propria auto e prendere un pacchetto di sigarette che lì aveva lasciato. E proprio in questo frangente, per cause da accertare ma senz’altro riconducibili a futili motivi, è nata discussione con un gruppo di giovani che stazionava nei pressi: dopo un crescente scambio di offese e minacce, il giovane sarebbe stato aggredito fisicamente dal gruppo il quale, ad ondate, lo raggiungeva con pugni e calci al capo e a tutta la figura. Le violenze continuavano per alcuni minuti con l’aggredito che tentava di reagire e scappare, inutilmente. Solo l’intervento di altri clienti del locale, usciti nel frattempo per rientrare a casa, hanno convinto il gruppo di aggressori a desistere e a dileguarsi probabilmente temendo il sopraggiungere della polizia. Il trentenne aggredito, in effetti, richiedeva l’intervento di una pattuglia del commissariato di pubblica sicurezza cittadino che, intervenuto, provvedeva quindi a raccogliere tutte le testimonianze delle persone che, nelle varie fasi, avevano assistito ai fatti. Nel frattempo, il giovane aggredito si portava al pronto soccorso cittadino dove è stato medicato per le contusioni ed abrasioni riportate: la prognosi iniziale è stata indicata di 10 giorni salvo complicazioni. I poliziotti fabrianesi, quindi, hanno effettuato rapide indagini acquisendo le immagini dei circuiti di videosorveglianza privati situati in prossimità del luogo dell’aggressione: dopo avere individuato i sei soggetti, ha proceduto a serrate indagini anche in collaborazione con altri Uffici della Polizia di Stato a seguito delle quali sono stati identificati tutti i componenti del gruppo. Questi, giovani da 18 a 22 anni, tutti residenti fuori provincia, sono stati denunciati per lesioni aggravate. Sono attese, nelle prossime ore, decisioni del questore Cesare Capocasa in ordine all’applicazione di misure di prevenzione di contenimento della pericolosità dei soggetti a tutela dell’ordine e della pubblica sicurezza.