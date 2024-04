Fabriano Cerreto, è fatta. Meritatissima Eccellenza

Fabriano Cerreto

1

Fermignanese

1

FABRIANO CERRETO (4-3-3): Spitoni; Stortini, Marino, Carnevali, Crescentini; Cicci (34’ st Bezziccheri), Francesconi, Gramaccia; Tizi (34’ st Rango), Zuppardo (45’ st Carmenati), Marinelli (13’ st Barilaro) All. Tiranti.

FERMIGNANESE (4-4-2): Fiorelli, Mariotti (36’ st Ruci), Fraternali, Patarchi; Santi (11’ st Gesua), Cleri (11’ st Garota), Bozzi, Lucciarini; Calvaresi, Di Simoni (7’ st Masullo). All. Pazzaglia

Arbitro: Ciccioli di Fermo

Reti: 9’ pt Zuppardo (r), 42’ st Labate

Note – Spettatori 500 circa. Ammoniti: Bozzi. Espulso al 45’ st Gramaccia.

FABRIANO

Nonostante il pari con la Fermignanese il Fabriano Cerreto torna in Eccellenza con due turni di anticipo. Ormai il vantaggio di 8 punti sulla squadra dorica è incolmabile. Doveva essere festa grande e così è stata sia in campo che sugli spalti dove è tornato il pubblico delle grandi occasioni per il Fabriano Cerreto che con una gara molto determinata pareggia (1-1) contro la Fermignanese dell’ex Pazzaglia (fautore della cavalcata vincente nel 2016-17 che ha portato la squadra fabrianese in serie D) e raggiunge l’Eccellenza, dopo un anno di purgatorio.

La squadra allenata da Tiranti ha dettato legge per tutta la stagione dimostrando di essere la più forte e la più continua nei risultati: 56 punti conquistati in 28 gare, miglior difesa (18 gol subiti), terzo miglior attacco (36), 15 vittorie, 11 pareggi e solo 2 sconfitte subite nelle prime due giornate di campionato. Inizio sprint del Fabriano Cerreto che al 9’ passa in vantaggio con Zuppardo che trasforma un rigore concesso dal direttore di gara per un fallo su Tizi. Gli ospiti sono in balia dei locali che vanno vicini al raddoppio al 15’ e al 21’ con Marinelli.

Nel finale ospiti vicini al pareggio al 41’ prima con Calvaresi che colpisce il palo poi al 43’ con una punizione di Labate con Spitoni che salva la sua porta dalla capitolazione. Il primo tempo si chiude con un colpo di testa di Carnevali che fallisce il raddoppio.

Nella ripresa i locali hanno l’opportunità di chiudere l’incontro ma Marinelli da buona posizione spara a lato. La gara cala di intensità e gli ospiti tentano il tutto per tutto per riequilibrare il risultato ma la difesa locale fa buona guardia. Al 40’ il Fabriano ha l’opportunità di chiudere l’incontro ma Bezziccheri sbaglia incredibilmente il raddoppio e due minuti più tardi il Fermignano pareggia con Labate (1-1).

Termina la partita con il Fabriano alla ricerca della vittoria ma prima Gramaccia viene espulso, poi Stortini da distanza ravvicinata non riesce a superare l’estremo ospite. Dopo c’è solo la meritata festa per la capolista, che torna meritatamente in Eccellenza.