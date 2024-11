Fabriano punta al riscatto contro la Fabo dei miracoli

Ristopro Fabriano, urge riscatto immediato. Dopo la brutta, davvero brutta, prestazione nel turno infrasettimanale di serie B Nazionale a Caserta dove la squadra di coach Andrea Niccolai non è mai stata davvero in partita rimediando il più netto ko stagionale la Ristopro Fabriano torna davanti al pubblico amico nella decima giornata del girone B della principale serie cadetta per affrontare la Fabo Herons Montecatini, una delle due squadre della città termale che nonostante abbia poco più di 20.000 abitanti vive da sempre di basket e da qualche stagione può pure permettersi un derby tra quintetti concittadini. In classifica la Fabo ha 14 punti, due in più dei cugini della Gema e basterebbe questo per far capire il valore della squadra toscana, che in un girone sulla carta decisamente più competitivo del raggruppamento nord punta comunque in alto e sogna la promozione. Fino ad ora la Fabo Herons ha vinto 7 delle 9 partite disputate ed occupa il secondo posto assieme al Ruvo di Puglia dietro alla fuggitiva Roseto mentre la Ristopro con 4 vittorie e 5 sconfitte si trova nel Limbo di centro classifica dove c’è anche Jesi. La Fabo è reduce da un turno infrasettimanale particolarmente propizio col successo interno in un match molto combattuto contro un’altra big, in un derby toscano sempre sentito, la Pielle Livorno: Montecatini ha vinto 80-75 dando continuità al successo esterno di domenica scorsa sul campo di Salerno dove non c’è stata davvero storia con un 63-92 che non ammette repliche. Squadra dunque particolarmente in forma quella toscana mentre la Ristopro dovrà tornare ad essere quella che si è vista nei primi due mesi di campionato, quando anche nelle sconfitte sono arrivate prestazioni all’altezza, cosa non verificatasi nell’infausto infrasettimanale di mercoledì a Caserta. Si gioca come sempre domani alle ore 18 nel palasport di Cerreto d’Esi agli ordini degli arbitri Bernassola e Correale, entrambi di Roma. Diretta sul canale della LegaPallacanestro, dove la partita può essere seguita sia con live testuale che, tramite abbonamento, attraverso le immagini di LnP Pass.