Fabriano, ubriachi in strada e un giovane gravato da daspo: in tre nei guai

Fabriano (Ancona), 24 giugno 2024 – Ancora giovani trovati dai carabinieri di notte alla guida in stato di ebbrezza: in due nei guai. Trovato e denunciato in un locale anche un ventenne gravato da Dacur: rischia l’arresto e una multa salatissima. Nella città della carta domenica notte, intorno alle 3, una 20enne fabrianese è stata fermata e controllata in una via periferica della città. L’etilometro ha dato come responso un valore superiore a 2 grammi per litro, quattro volte il consentito. Di qui la: denuncia per guida in stato di ebbrezza. Per lei patente ritirata e auto affidata a persona di fiducia. In piena notte, vicino la piscina comunale l’Aliquota radiomobile ha fermato anche un’auto con alla guida un 30enne fabrianese. Sottoposto al test dell’etilometro, il valore è stato sopra lo 0.5, ma inferiore a 0.8, per questo è stato multato di oltre 540 euro. Anche per lui patente ritirata. A Sassoferrato i carabinieri di Genga intorno alle 2 del mattino di domenica, in un locale hanno notato un 20enne nordafricano. Dai controlli è emerso che il 20enne era gravato da un Dacur quindi non poteva entrare nel locale e neppure stazionare nelle sue immediate vicinanze. È stato denunciato per inottemperanza del Dacur. Ora rischia l’arresto con reclusione da uno a 3 anni e una multa da 10 a 24mila euro.