Fabriano, vince 100mila euro con il 'gratta e vinci' fortunato

La tabaccheria fortunata di Maurizio Marziali

Fabriano (Ancona), 24 marzo 2023 – Compra un ‘gratta e vinci’ da 5 euro e, grazie alla combinazione fortunata di numeri, vince 100mila euro. È accaduto a fine febbraio ma la vincita da record è emersa solo ora perché il fortunato, dopo aver acquistato il biglietto non si è palesato se non incassando la vincita probabilmente direttamente alla Lottomatica a Roma. Il biglietto fortunato è stato venduto, prima del primo marzo, alla tabaccheria “delle Fontanelle” di Maurizio Marziali, vicino al Ponte della Canizza ma non si conosce nemmeno il giorno esatto in cui è stato acquistato. “Noi non sappiamo chi sia – spiega il titolare Maurizio Marziali –. Ne vendiamo molti ogni settimana, specie di questa tipologia ‘I numerissimi’ molto in voga ultimamente. Abbiamo scoperto la vincita ieri perché ci è stata notificata dalla Lottomatica. Sappiamo che è stata incassata direttamente senza passare in tabaccheria, probabilmente per non dare nell’occhio. Lottomatica conosce la dotazione dei gratta e vinci delle tabaccherie ed è risalita al fatto che quel biglietto incassato era stato venduto da noi. Per noi si tratta della vincita più alta in assoluto. Non abbiamo ricevuto nessuna chiamata, né segnalazione ma siamo felici per questa persona e comprendiamo che per mantenere riservata la vincita non abbia voluto fare nemmeno una chiamata”. Si tratta di una delle maggiori vincite registrate negli ultimi anni nella città della carta.