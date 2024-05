Falcomics, riflettori sulla cultura pop

Dalle 15 di oggi, riflettori puntati su piazza Mazzini per la cerimonia di inaugurazione che, al solito, sarà seguita dalla colorata parata in centro per condurre i visitatori all’area Main Stage del parco Kennedy. E così, ufficialmente, la città si tufferà nell’edizione 2024 del Falcomics, il festival dedicato ai mondi comics, games e cultura pop che, fino a domenica compresa, attirerà a Falconara, secondo le stime, 150mila persone nei tre giorni.

C’è fermento e curiosità nel vivere l’attesa manifestazione che, nell’arco di appena tre anni, è riuscita indiscutibilmente ad affermarsi quale una delle più importanti del settore a livello nazionale. L’evento, organizzato dalla Live Emotion Group, Leg e dal Comune, grazie al contributo di diversi partner, proporrà un’offerta di intrattenimento adatta ad ogni età, con incontri, più di cento ospiti, concerti, anteprime e iniziative speciali. Dalle 14 odierne sarà aperta anche l’Area Espositiva (domani e domenica dalle 11), prima del taglio del nastro di fronte al Centro Pergoli per la mostra del maestro Paolo Barbieri, che ha realizzato il manifesto in linea sul tema prescelto, Open Mind, ovvero la capacità di accostarsi alla realtà senza pregiudizi e con la voglia di apprendere. Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Stefania Signorini e il direttore artistico Gianluca Del Carlo.

Il festival è passato da 60mila a 84mila metri quadri e accoglierà dodici zone tematiche su via Bixio. Grande importanza anche alle aree culturali, con la nascita di Movie Zone, che si occuperà del cinema, lo sviluppo dell’Area Narrativa & Fantasy che vedrà alcuni ospiti del calibro del cantante Mal (oggi alle 17.30 in piazza Mazzini), del cantautore Guido De Angelis, dello psicopedagogista Stefano Rossi, Laura Carusino (celebre volto di Rai Yoyo) e la cantante dei Lacuna Coil Cristina Scabbia.

E non finisce qui: a Falcomics saranno presenti anche l’attuale curatore dell’area videogiochi del Museo Nazionale del Cinema di Torino Fabio Viola, fra i disegnatori Carmine Di Giandomenico, doppiatori quali Lorenzo Scattorin (Joel in The Last of Us) e Davide Perino (Frodo ne Il Signore degli Anelli), due celeberrime voci italiane del Marvel Cinematic Universe Alex Polidori (Spider-Man di Tom Holland) e David Chevalier (Dio dell’inganno Loki interpretato da Tom Hiddleston).

A questi si aggiungeranno Manuel Meli (Josh Hutcherson in Hunger Games), Mirko Cannella (Barry Keoghan in Saltburna) ed ancora volti noti tra i cosplayers più apprezzati, che saranno raccontati dai principali giornalisti e artisti del comparto. Tra le novità, lo spazio dedicato agli sport elettronici e dei videogiochi.

Nell’Artist Valley, invece, si potranno ammirare le opere di illustratori e fumettisti, mentre il Falcomics off, la sera, promuoverà sul litorale iniziative dedicate al festival, compresa la festa di chiusura.

Tra i cuori pulsanti, la Music Alley al parco Kennedy, che si aprirà, da oggi a domenica, ai concerti di Cristina D’Avena con i Gem Boy ed Enzo Draghi (domani alle 21.30), la Cartoon Cover Band I Re dei Sette Mari, i Banana Split con Douglas Meaking, i Crimson Dojo, Gisella Gozzo e Andrea Rock & Rebel Poets. Programma disponibile sul sito www.falcomics.it. Forte contributo dei media nazionali, nonché quello dei più importanti brand dell’universo comics, che daranno lustro alla manifestazione.

Giacomo Giampieri