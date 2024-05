Falconara: Boutimah risolve la partita folle

VIP

5

FALCONARA

7

(3-4 pt, 5-5 st, 5-5 pts)

VIP: Carturan, Fernanedez, Balardin, Jimenez, Troiano, Maddalena, Palermo, Capuano, Bernardelle, Salvador, Valenzano, Radu. All. Giorgi

STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA: Sestari, Elpidio, Pereira, Ferrara, Boutimah, Soldevilla, Gregori, Praticò, Pesaresi, Pirro, Kubaszek, Tomassini. All. Domenichetti

Arbitri: Malandra (Avezzano), Certa (Marsala), Voltarel (Treviso); crono: Lunardi (Padova)

Reti: pt 2’03’’ Fernandez (V), 4’39’’ Boutimah (F), 7’19’’ Praticò (F), 9’39’’ Boutimah (F), 12’50’’ Fernandez (V), 13’19’’ Troiano (V), 19’45’’ Elpidio (F); st 1’37’’ Troiano (V), 12’32’’ Boutimah (F), 13’37’’ Troiano (V); sts 3’ Boutimah (F), 4’41’’ Boutimah (F)

Ammoniti: Elpidio (F), Valenzano (V), Troiano (V), Soldevilla (F), Capuano (V); esp: al 6’33’’ del st Elpidio (F) per somma di ammonizioni, 17’18’’ del st Troiano (V) per somma di ammonizioni

Un capolavoro di Sara Boutimah, nel secondo tempo supplementare, prima del gol della sicurezza siglato sempre dalla calciatrice di Fermo (cinquina in totale per lei), regalano allo Stilcasa Costruzioni Falconara la prima vittoria nei quarti di finale Scudetto di futsal femminile. Finisce 5-7 l’incredibile sfida di San Martino di Lupari, Veneto, contro la tenace avversaria Vip.

Un risultato, questo, che permette alle Citizens di mettere il primo mattoncino verso la semifinale, dopo una partita letteralmente pazza. Riavvolgiamo il nastro: il primo tempo si chiude 3-4 per Ferrara e compagne, grazie ai primi due gol di Boutimah e una rete a testa per Praticò ed Elpidio. Nel secondo tempo, invece, una doppietta di Troiano fa venire i brividi alle falchette, inframezzata dal gol di Boutimah. 5-5 finale, supplementari: continua il Bouti-show e gli ultimi due gol permettono a Falconara di trovare la prima affermazione della serie. Gara-2 venerdì prossimo in un PalaBadiali che si preannuncia rovente.