"Falò d’autunno" per le vie del centro oggi e domani

Torna questo fine settimana nella città di Maria Montessori l’iniziativa "Falò d’autunno": oggi e domani pomeriggio, a partire dalle 17, per le vie del centro ci saranno gli artisti di strada, un mini luna park, la ruota della fortuna, musica dal vivo, stand enogastronomici e altro ancora, il tutto a cura della Pro Loco chiaravallese. Lungo viale Montessori (lato Poste) in particolare sarà allestito uno stand al coperto dove si potranno gustare: caldarroste, polenta, grigliate, trippa, fagioli con le cotiche, vin brulé e dolci tradizionali. Poi spettacoli, street band, giocolieri e artisti di strada e oggi in serata dalle 20 dj Morris. Domani dalle 20 si esibiranno invece i Sean Conero live. Ci saranno anche gli stornellatori in giro per il centro e un mercatino del riuso e uno enogastronomico a cura della Coldiretti. L’ingresso alla manifestazione Falò d’autunno oggi e domani è libero. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato alla settimana successiva.