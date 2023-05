"Falso che i bambini si trovino con la polvere a mensa"

Polvere vicino ai locali mensa alla rinnovata scuola Martiri della Libertà? "Falso" per la giunta Fiordelmondo che replica agli attacchi di JesiAmo: "Riteniamo – rimarcano - bieca strumentalizzazione anche il solo concepire l’idea che in questa città bambini possano svolgere le loro attività in mezzo alla polvere, tra i lavori di un cantiere. Smentiamo nella maniera più assoluta le illazioni di JesiAmo relativamente alla scuola Martiri della Libertà dove non ci sono lavori in corso e dove, laddove dovessero esserci attività residuali di cantiere, queste saranno effettuate nel rigoroso rispetto della sicurezza di tutti, bambini in primis. L’amministrazione - aggiungono - in questi mesi si è impegnata per mettere nelle condizioni l’Istituto comprensivo di consentire il ritorno, a distanza di 5 anni, di alunni, insegnanti e personale scolastico nella sede originaria. Il fatto che l’Istituto comprensivo abbia deciso di rientrare è motivo di legittima soddisfazione, perché significa che è stato apprezzato lo sforzo compiuto. I lavori esterni residuali saranno conclusi a chiusura dell’anno scolastico e si svolgeranno nel periodo estivo di sospensione di ogni attività didattica, senza alcuna interferenza con la stessa e senza pregiudizio per la sicurezza e la salute di bambini e insegnanti".